Apple verhelpt opnieuw actief aangevallen zerodaylek in iOS en macOS

Apple heeft opnieuw een actief aangevallen zerodaylek in iOS en macOS verholpen. Drie weken geleden kwam het techbedrijf ook al met beveiligingsupdates. Toen ging het echter om drie zerodays. De nieuwste zeroday, aangeduid als CVE-2023-37450, bevindt zich in WebKit, de door Apple ontwikkelde browser-engine. Alle browsers op iOS en iPadOS zijn verplicht om van WebKit gebruik te maken.

Via de kwetsbaarheid in WebKit kan een aanvaller door middel van een drive-by download, waarbij alleen het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website of het te zien krijgen van besmette advertenties, willekeurige code op toestellen uitvoeren. Details over de aanvallen zijn niet door Apple gegeven. Het bedrijf werd door een externe beveiligingsonderzoeker op het beveiligingslek gewezen.

Voor gebruikers van macOS Big Sur en macOS Monterey is Safari 16.5.2 verschenen. Gebruikers van macOS Ventura 13.4.1 (a) zijn door middel van een Rapid Security Response beschermd en ook voor eigenaren van een iPhone of iPad met iOS 16.5.1 en iPadOS 16.5.1 zijn er Rapid Security Responses verschenen.

Rapid Security Responses zijn patches voor actief aangevallen kwetsbaarheden die Apple buiten de normale updates aanbiedt. Daarnaast zullen de betreffende fixes ook onderdeel van de volgende normale software-update zijn. De afgelopen jaren zijn er meerdere zerodays in WebKit gebruikt voor de verspreiding van spyware onder iPhone-gebruikers.