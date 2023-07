Privacyactivist Max Schrems wil dat Eurocommissaris beschuldiging intrekt

Privacyactivist Max Schrems wil dat Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie een gisteren gedane beschuldiging intrekt en excuses maakt. Reynders claimde dat Schrems en non-profitorganisaties die privacyzaken bij het Europees Hof van Justitie indienen dit als "businessmodel" doen. Een beschuldiging die hij inmiddels drie keer heeft geuit, aldus Schrems in een open brief.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde eerder dat twee verdragen voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de EU en Verenigde Staten ongeldig waren, omdat de gegevens van Europese burgers onvoldoende in de VS zijn beschermd. Dankzij klachten van Schrems boog het Hof zich over deze verdragen. Gisteren kondigde de Europese Commissie een nieuw dataverdrag met de Verenigde Staten aan, waar Schrems opnieuw felle kritiek op uitte.

Reynders stelde gisteren tijdens een persconferentie dat deze rechtszaken voor Schrems een businessmodel zijn. Daarop heeft de Oostenrijkse privacyactivist nu een open brief gepubliceerd waarin hij Reynders oproept zijn beschuldiging in te trekken en excuses te maken. "Als je juist zou zijn ingelicht, had je geweten dat ik aan deze zaken, en als voorzitter van noyb, volledig op een "pro bono" basis werk", stelt Schrems. Niemand heeft dan ook van de rechtszaken "geprofiteerd", gaat de privacyactivist verder.

Schrems merkt op dat dit inmiddels de derde keer is dat Reynders dergelijke uitspraken doet en gaat er dan ook vanuit dat de Eurocommissaris dit zal blijven doen en doet daarom een formeel verzoek tot een officiële rectificatie en excuses. Daarbij wil Schrems niet dat de excuses aan hem worden gemaakt, maar aan de juridische en non-profit community die zich inzet voor het beschermen van fundamentele burgerrechten.

Verder stelt de privacyactivist dat zijn verzoek niet alleen door reputatieschade wordt gemotiveerd, maar ook door de suggestie van Reynders dat burgers die hun rechten willen uitoefenen dit ter kwader trouw doen. "Dat is compleet onacceptabel van de Eurocommissaris aan wie het handhaven van justitie en fundamentele rechten in de EU is toevertrouwd", besluit Schrems.