Politieagente onterecht ontslagen na onrechtmatig onderzoek van privételefoon

Een politieagente is onterecht door haar korpschef ontslagen na een onderzoek naar haar privételefoon, zo heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag geoordeeld. De agente had een klacht ingediend over ongewenst gedrag door haar leidinggevende. Daarop werd een onderzoek naar de privételefoon van de agente uitgevoerd. De vrouw had toestemming gegeven om alleen de WhatsApp-berichten met haar leidinggevende te onderzoeken.

Omdat het technisch niet mogelijk was, doordat alle WhatsApp-berichten waren gewist, een extractie te maken van één specifiek gesprek, werden honderd gespreksconversaties binnen WhatsApp veiliggesteld. Daarbij zochten de onderzoekers op een specifieke term. Die werd in drie WhatsApp-gesprekken aangetroffen. Eén van deze gesprekken bleek echter met een journalist te zijn.

Dat gesprek werd vervolgens ook onderzocht, waaruit de indruk ontstond dat de agente gevoelige informatie met de journalist had gedeeld. Tot slot werd een gesprek aangetroffen en geopend waaruit bleek dat de agente een liefdesrelatie met een collega had, terwijl dit niet bij de leidinggevende was gemeld. De korpschef besloot de agente vervolgens te ontslaan voor het delen van de politiegegevens met de pers en het niet melden van haar relatie met een collega.

De agente maakte bezwaar tegen het ontslag en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat de manier waarop haar privételefoon is uitgelezen niet heeft geleid tot het verkrijgen van onrechtmatig bewijs dat buiten beschouwing zou moeten worden gelaten. In hoger beroep krijgt de vrouw nu wel gelijk. De Raad stelt dat het zonder toestemming van de agente doorzoeken van andere gesprekken een inmenging in haar privéleven is die verder ging dan noodzakelijk was om inzicht te krijgen in het mogelijk ongewenst gedrag van haar leidinggevende.

Het onderzoek naar haar telefoon was dan ook onrechtmatig en het verkregen bewijsmateriaal mag niet worden gebruikt, oordeelt de Raad verder. "Onder deze omstandigheden zijn de gegevens uit de gesprekken met [D.] en met [getuige] verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat gebruik hiervan door de korpschef ontoelaatbaar moet worden geacht." Het ontslag van de vrouw is dan ook onterecht en de korpschef is nu opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.