Securitybedrijf meldt sterke toename van aanvallen met usb-malware

Er is een sterke toename van aanvallen met usb-malware waarbij wordt geprobeerd om vertrouwelijke informatie van bedrijven en organisaties te stelen, zo stelt securitybedrijf Mandiant op basis van eigen cijfers. Volgens het bedrijf is er in de eerste helft van dit jaar sprake van een verdrievoudiging. Onder andere olie- en gasbedrijven werden het doelwit, aldus de onderzoekers.

Er zijn verschillende manieren waarop de usb-malware wordt verspreid. In het geval van de Sogu-malware begint de initiële infectie met een usb-stick waarop een legitiem bestand staat, alsmede een malafide DLL-bestand. Zodra het slachtoffer het programma vanaf de usb-stick opent, wordt ook het malafide DLL-bestand geladen waarna het systeem met malware besmet raakt. Deze malware zoekt op de besmette computer naar allerlei soorten documenten en stuurt die naar een remote server. Daarnaast infecteert de malware nieuw aangesloten usb-sticks, zodat het zich ook naar andere systemen kan verspreiden.

Daarnaast zag Mandiant ook een toename van het aantal usb-sticks met de Snowydrive-malware. Deze malware doet zich voor als een legitiem bestand op de usb-stick. Zodra het slachtoffer het bestand opent raakt de computer besmet en wordt er een backdoor geïnstalleerd waarmee de aanvaller toegang tot het systeem krijgt. Ook de Snowydrive-malware infecteert nieuw aangesloten usb-sticks.

Volgens Mandiant is het belangrijk dat organisaties maatregelen nemen met betrekking tot het gebruik van usb-sticks, zoals het beperken van toegang. Als dat niet mogelijk is wordt aangeraden om usb-sticks op malware te scannen voordat ze worden aangesloten.