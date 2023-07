Dijkgraaf: onderwijs worstelt met afhankelijkheid van grote techbedrijven

Het primair en voortgezet onderwijs worstelen met de afhankelijkheid van grote internationale techbedrijven, zo stelt demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs. "Het gebruik van hun producten mag niet ten koste gaan van de privacy van leerlingen", zo stelt de minister in zijn "Visiebrief Digitalisering in het funderend onderwijs". Onlangs liet de minister nog weten dat het onderwijs in het nieuwe schooljaar de producten van Google mag blijven gebruiken.

Volgens Dijkgraaf pakt de digitalisering in het onderwijs niet alleen maar positief uit. "Het niet-educatief gebruik van mobiele telefoons leidt leerlingen steeds vaker of van de lesstof en verstoort de sociale interactie in de klas." Ook zijn er zorgen over de kosten, toegankelijkheid en kwaliteit van leermiddelen en is het voor leraren en ouders vaak onduidelijk of de privacy van leerlingen voldoende geborgd is bij grote internationale techbedrijven, schrijft Dijkgraaf.

De minister merkt dan ook op dat digitalisering nooit een doel mag zijn, maar altijd een middel en de leraar centraal moet staan. "Technologie zal de rol van de leraar nooit kunnen vervangen. Als het al zou kunnen, zou ik het niet willen." Wat betreft de zorgen over de afhankelijkheid van voornamelijk Amerikaanse techbedrijven in het Nederlandse onderwijs, laat de minister weten dat er aan afspraken wordt gewerkt die de afhankelijkheid moeten indammen.

Volgens Dijkgraaf is het ook belangrijk dat de privacy van leerlingen wordt beschermd en scholen "cyberveilig onderwijs" kunnen geven. "Mede op verzoek van het onderwijsveld heeft OCW in kaart gebracht waaraan de digitale veiligheid van scholen moet voldoen. Het is van belang dat scholen aan dit normenkader voldoen hierbij met raad en daad ondersteund worden", voegt de minister toe.

Het ministerie van Onderwijs jaarlijks investeert inmiddels zes miljoen euro per jaar in de digitale veiligheid van het funderend onderwijs. Later dit jaar wordt er gestart met de ontwikkeling van een CERT (Computer Emergency en Response Team) voor het funderend onderwijs. Wanneer het CERT operationeel is zal er voor scholen ook een meldplicht voor cyberincidenten gaan gelden.