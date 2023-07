UWV verzamelde illegaal data uitkeringsontvangers via cookies en ip-adressen

Het UWV heeft door gebruik te maken van cookies en ip-adressen illegaal gegevens van uitkeringsontvangers verzameld, zo melden de NOS en Nieuwsuur. De overheidsinstantie wilde zo achterhalen of mensen ten onrechte een WW-uitkering ontvingen terwijl ze in het buitenland verbleven. Voor het monitoren werden bij het bezoek van de verschillende UWV-sites stiekem cookies geplaatst om gebruikers te volgen. Die konden zo worden geïdentificeerd en gekoppeld aan hun ip-adres. Ook werd bijgehouden hoe lang mensen ingelogd waren.

De verzamelde informatie werd vervolgens geanalyseerd via het fraude-algoritme "Risicoscan Verblijf Buitenland", waarmee het UWV fraude met WW-uitkeringen wil opsporen. Het algoritme geeft mensen op basis van een onbekend aantal kenmerken een risicoscore. Bij hoge scores voerde het UWV verder onderzoek uit. Alle bezoekers van de UWV-sites werden op deze manier door het UWV gevolgd, zo staat in een advies van de landsadvocaat. Voor het op deze manier volgen van mensen was echter geen enkele juridische basis. Het systeem werd begin dit jaar daarom stilletjes stopgezet.

Dat geldt ook voor honderden onderzoeken die aan de hand van de gegeven risicoscores plaatsvonden, ook als er aantoonbaar fraude had plaatsgevonden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het UWV inmiddels om opheldering gevraagd. "UWV is een publieke dienstverlener en wij stellen hoge eisen aan onze rol. In het geval van onze handhavende taak betekent dit dat zorgvuldig handelen erg belangrijk is. Dat dat ons in dit geval niet gelukt is vinden wij uitermate vervelend", zo laat de instantie zelf weten.