Universitair hoofddocent: client-side scanning plaatst koevoet in privéleven burgers

Met client-side scanning wordt een koevoet in het privéleven van alle burgers geplaatst, zo stelt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy en technologie aan de Radboud Universiteit, tegenover de Volkskrant. Hoepman reageerde op het voorstel van de Europese Commissie om de inhoud van alle chatberichten die burgers versturen door middel van client-side scanning te controleren.

"Dit voorstel plaatst een koevoet in het privéleven van alle burgers. We slaan hiermee een pad in waar je eigenlijk niet wilt gaan", waarschuwt hij. "Het komt erop neer dat instanties de mogelijkheid krijgen om mee te kijken in ons privéleven, met wat we doen en zeggen op onze telefoon." Eerder spraken wetenschappers dat client-side scanning te vergelijken is met een "politieagent in de broekzak" en het "continu aftappen van burgers".

Hoepman maakt de vergelijking met het installeren van een beveiligingscamera in álle huizen in Nederland. "Een camera van de overheid die geactiveerd wordt en een livestream opzet als deze een verdacht geluid oppikt." Critici zijn bang dat als de techniek om berichten te controleren is geïmplementeerd overheden het voor allerlei doeleinden zullen inzetten. "Dat is een bekende dynamiek: als de mogelijkheid er eenmaal is, is het verleidelijk om hem breder in te zetten", merkt Hoepman op.

Het Europees Parlement en de EU-raad zullen het voorstel voor client-side scanning binnenkort bespreken. Spanje, de huidige voorzitter van de Europese Unie, zal hierbij een positie bepalen. Critici zijn dan ook allesbehalve hoopvol. Spanje sprak zich eerder uit voor een verbod op end-to-end encryptie in de Europese Unie. Ook het demissionaire kabinet in Den Haag is voorstander van client-side scanning.