Van Huffelen: toekomstige werkplek ambtenaren krijgt 'archiving by design'

De toekomstige werkplek voor ambtenaren krijgt 'archiving by design', zodat informatie beter en sneller toegankelijk en doorzoekbaar is, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering aan de Tweede Kamer laten weten. Eerder maakte het kabinet al bekend, in een reactie op de rapporten over het verwijderen van sms-berichten door premier Rutte, dat de werkplek van de toekomst privacy, openbaarheid, veiligheid en archiveren 'by design' mogelijk moet maken.

"Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid vergt steeds meer samenwerking over de grenzen van organisaties heen, dus de manier waarop we informatie maken en delen moet anders. We willen naar een situatie toe waarin we meer vanaf het moment van creatie of ontvangst van informatiecontrole hebben over onze informatie. “Archiving by design”, moet hierbij het uitgangspunt worden", stelt Van Huffelen. Om informatie beter doorzoekbaar te maken is het volgens de staatssecretaris nodig om een werkomgeving van de toekomst te ontwikkelen.

Inmiddels wordt er gewerkt aan een architectuur, visie en digitale werkomgeving op basis van een ontwerp met onder andere openbaarheid, archivering, privacy en veiligheid 'by design'. Naar verwachting zullen de visie informatiehuishouding 2030 en de ict-architectuur informatiehuishouding eind dit jaar worden vastgesteld. "Voor aanvang van het nieuwe parlementaire jaar wordt het meerjarenplan openbaarheid en informatiehuishouding met de kamer gedeeld", aldus Van Huffelen.