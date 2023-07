Witte Huis presenteert keurmerk voor digitale veiligheid van IoT-apparaten

Het Witte Huis heeft vandaag een keurmerk gepresenteerd voor de digitale veiligheid van Internet of Things (IoT) apparaten, zodat gebruikers weten wat ze in huis halen. Daarnaast zou het U.S. Cyber Trust Mark de veiligheid van apparaten moeten vergroten. Het certificeringsprogramma stelt bepaalde digitale veiligheidseisen aan producten. Fabrikanten die hieraan voldoen mogen een schildlogo op hun producten plakken.

Op deze manier moeten gebruikers een geïnformeerde beslissing over de veiligheid van producten kunnen maken, zo stelt het Witte Huis. Producten die het keurmerk willen hebben moeten bijvoorbeeld unieke, sterke wachtwoorden gebruiken, maar ook updates voor kwetsbaarheden uitbrengen. De uiteindelijke lijst met verplichtingen is nog niet afgerond (pdf). Het Cyber Trust Mark, dat volgend jaar 'up and running' zou moeten zijn, zal ook uit een qr-code bestaan, die linkt naar een database met gecertificeerde apparaten. Deelname aan het programma is vrijwillig.

Digitale veiligheidseisen voor routers

Het vandaag gepresenteerde keurmerk richt zich specifiek op "smart devices", zoals "slimme" koelkasten, magnetrons, televisies, klimaatcontrolesystemen, fitnesstrackers en andere apparaten. Het Witte Huis laat weten dat het National Institute of Standards and Technology (NIST) nu ook veiligheidseisen voor consumentenrouters gaat opstellen.

Het NIST is een organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen van cybersecurityrichtlijnen voor de Amerikaanse overheid. Het Witte Huis stelt dat aanvallen op routers grotere gevolgen kunnen hebben, zoals het afluisteren van verkeer, stelen van wachtwoorden en aanvallen van achterliggende apparaten en netwerken. Het NIST zal eind dit jaar met de nieuwe veiligheidsregels komen, waarna het U.S. Cyber Trust Mark ook aan routers kan worden gegeven die aan deze voorwaarden voldoen.