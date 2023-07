Opnames van surveillancecamera's Amazon-bezorgers gelekt op internet

Op internet zijn allemaal opnames verschenen van de surveillancecamera's waarmee Amerikaanse bezorgers van Amazon worden gemonitord. De camera's hangen in de bezorgbusjes van de webwinkel en houden onder andere het rijgedrag in de gaten, maar filmen ook de bezorgers. Verschillende opnames zijn nu op Reddit verschenen, zo melden Vice Magazine en The Verge.

Amazon installeerde de camera's in 2021 om bezorgers te analyseren terwijl ze rondrijden en pakketten bezorgen. Bezorgers moesten met de surveillance akkoord gaan en toestaan dat zaken zoals voertuiglocatie, snelheid, "mogelijk riskant rijgedrag" en andere zaken worden opgeslagen.

Het privacybeleid stelt dat de beelden via een portal beschikbaar zijn voor partnerkoeriersbedrijven en alleen worden gedeeld met andere Amazon-entiteiten die goedgekeurde toegang hebben. Volgens Amazon kunnen koeriersbedrijven ervoor kiezen om de beelden met hun chauffeurs te delen, maar is het vanwege privacyredenen niet toegestaan de beelden openbaar te maken.