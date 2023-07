RTL: campings gebruiken gezichtsherkenning zonder toestemming gasten

Meerdere campings in Nederland maken gebruik van gezichtsherkenning om gasten toegang tot het zwembad te geven, maar dat mag alleen met expliciete toestemming en dat gebeurt niet altijd, zo laat RTL Nieuws op basis van een rondgang weten. Inmiddels maken zeker twaalf campings gebruik van de technologie of zijn van plan dit te doen.

"Wilt u als organisatie biometrie gebruiken, zoals een vingerafdruk, om mensen toegang te geven? Bijvoorbeeld tot een gebouw, gebied of systeem? Dat is vrijwel altijd verboden", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat geldt ook voor het gebruik van gezichtsherkenning. "Wilt u als organisatie camera’s met gezichtsherkenning gebruiken? Dat is vrijwel altijd verboden."

De technologie mag alleen worden ingezet als gebruikers uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. "Mensen zijn niet verplicht om toestemming te geven. U moet mensen daarom ook de mogelijkheid bieden om zichzelf op een andere manier te identificeren. Bijvoorbeeld door hun identiteitsbewijs te laten zien of een toegangspas te gebruiken", aldus de privacytoezichthouder.

Dat blijkt volgens RTL Nieuws niet altijd te gebeuren. Een van de campings, camping Julianahoeve, bood ook geen alternatief. Inmiddels is dat wel het geval. "De toegang van het zwembad voor campinggasten werkt met gezichtsherkenning. Veel mensen maken in het dagelijks leven al veel gebruik van gezichtsherkenning, bijvoorbeeld om je iPhone te ontgrendelen. De toegang tot Juultje's Zwemparadijs werkt ook met deze zogenaamde biometrische software", zo laat de camping op de eigen website weten.

Helemaal onderaan de pagina staat dat het gebruik niet verplicht is. "Wens je geen gebruik te willen maken van gezichtsherkenning, kom dan even langs bij de receptie!" Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent digitale veiligheid van de Radboud Universiteit, heeft zijn bedenkingen. "Wat ik persoonlijk lastig vind, is dat je hiermee het gebruik van gezichtsherkenning normaliseert. Als je het op de camping doet, waarom dan ook niet op je werk of in de trein? De vraag is wat het groeiende gebruik hiervan doet voor de lange termijn."