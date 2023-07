Oplichter die via ceo-fraude 8 miljoen dollar stal krijgt acht jaar cel in VS

Een 29-jarige Nigeriaanse man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim acht jaar voor het stelen van meer dan acht miljoen dollar door middel van een combinatie van phishing en ceo-fraude. De verdachte stuurde phishingmails naar medewerkers van allerlei bedrijven. Wanneer medewerkers op de phishingsite inlogden waar de mails naar linkten kreeg de man de inloggegevens.

De verdachte logde met deze gegevens in op de e-mailaccounts van de medewerkers. Vervolgens werden eerder verzonden e-mails bestudeerd, waarna de verdachte e-mails naar andere werknemers van het aangevallen bedrijf stuurde met het verzoek om geld naar een opgegeven rekening over te maken. Daarbij deed hij zich voor als een medewerker of zakelijk contact van het bedrijf. De opgegeven rekening was van een katvanger.

Op deze manier probeerde de verdachte 51 miljoen dollar te stelen. Niet alle pogingen waren echter succesvol. Toch lukte het hem om op deze manier getroffen bedrijven voor 8 miljoen dollar op te lichten. De Nigeriaan werd in juni 2020 door de autoriteiten in de Verenigde Arabisch Emiraten aangehouden en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en vier maanden. Daarnaast moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding van 8 miljoen dollar betalen en afstand doen van luxe auto's, waaronder een Rolls Royce Cullinan, Lamborghini Urus en een Mercedes-Benz G-Class AMG G55, alsmede horloges van Rolex en Patek Philippe.