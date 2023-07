Google pleit voor verplichte interoperabiliteit tussen grote chatapps

Google vindt dat er regelgeving moet komen die grote chatapps verplicht om interoperabel te zijn, zodat gebruikers van de ene app met gebruikers van een andere app kunnen communiceren. Op deze manier zou Google gebruikers van bijvoorbeeld WhatsApp binnen de eigen Google Messages-app kunnen houden. Volgens het techbedrijf moet de Message Layer Security (MLS) specificatie hiervoor gaan zorgen.

Deze specificatie zou interoperabiliteit tussen verschillende diensten en platforms mogelijk moeten maken. "Een app die end-to-end encryptie aanbiedt heeft een extra encryptielaag nodig die voor de encryptiesleutels zorgt voor de apparaten die aan het gesprek deelnemen, zodat deze apparaten de data van gebruikers kunnen versleutelen op een manier dat clouddiensten die niet kunnen ontsleutelen. Voor het verschijnen van MLS was er geen open, interoperabele specificatie voor deze extra laag", aldus Nick Sullivan van de MLS Working Group van de Internet Engineering Task Force (IETF).

De IETF is een standaardenorganisatie die zich via discussies binnen de internet community bezighoudt met het ontwikkelen van vrijwillige internetstandaarden en werkt aan de MLS-specificatie. Google is zeer te spreken over de laatste versie van de specificatie en stelt dat die allerlei "nieuwe kansen" voor gebruikers en ontwikkelaars van interoperabele chatdiensten biedt. Het techbedrijf geeft aan dat het MLS aan Google Messages zal gaan toevoegen.

Volgens de IETF zullen meer partijen van MLS gebruik gaan maken of doen dit al, waaronder Cisco, Cloudflare, The Matrix.org Foundation, Meta en Mozilla. Vorig jaar bekritiseerde Google Apple nog voor het niet implementeren van RCS (Rich Communication Services) op iPhones, maar volgens Android Police leek Googles pleidooi, als enige RCS-provider, vooral eigenbelang.