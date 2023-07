Brussel reageert op ophef client-side scanning: scannen berichten gebeurt al

Door Erik van Straten: Het heeft m.i. geen zin om bij elk protest op slechts één negatief gevolg van CSS te wijzen.



Voorstanders van CSS prullebakkeren het privacy-argument onmiddellijk met "bestrijden van kindermisbruik is belangrijker dan privacy". Einde discussie, next.



Als we CSS willen voorkómen, moeten we m.i. het hele "plaatje" (zeer veel TL;DR aspecten die niet in één tweet passen) op tafel leggen in plaats van kansloze speldenprikjes uit te delen.

Dit is exact waar ik eergisteren in https://security.nl/posting/803816 voor waarschuwde:Als de "onderzoekers" erbij hadden verteld waarom CSS geen kindermisbruik gaat voorkómen, had dit "onderzoek" tot een heel andere uitslag geleid.Deze "onderzoeksresultaten" zijn ordinaire propaganda.