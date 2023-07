Kuipers moet opheldering geven over huisartsen die dossiers patiënten delen

aanleiding voor PvdA-Kamerlid Bushoff om Kamervragen te stellen. "Deelt u de zorgen dat het systeem dat huisartsen gebruiken voor het delen van data voor ketenzorg geen onderscheid maakt tussen data die daadwerkelijk nodig is voor de ketenzorg en data die niet gedeeld hoeft te worden voor de ketenzorg?", zo wil hij van de minister weten.

Kuipers is ook gevraagd of hij het onwenselijk vindt dat artsen afhankelijk zijn van één markt dominerend commercieel softwarebedrijf en daardoor moeilijk eisen kunnen stellen aan de leveranciers.

"Hoe moeten huisartsen omgaan met hun verantwoordelijkheid voor het bewaken van het medisch dossier in deze markt?", vraagt Bushoff verder.

Het PvdA-Kamerlid wil daarnaast weten of voldoende geborgd is dat data die softwarebedrijven verzamelen voor data-uitwisseling tussen zorgverleners niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en patiënten zeggenschap behouden over hun gegevens.

de vragen gaan waarschijnlijk zo beantwoord worden (als Kuipers eerlijk is):Nee, dat doet hij niet (gezien eerder uitspraken over patientdata).Nee. Want dan heb je geen uitwisselingsproblemen. En (gedwongen) uitwisselen is het enige dat telt voor Kuipers.Het medisch beroepsgeheim wordt overgenomen door het commerciele bedrijf. Dat heeft daar het geld voor.En waarschijnlijkk zoekt het bedrijf nog een lobbyist.Nee, want het EC wil die data toch gaan verstrekken aan Big Pharma en onderzoekers.Dit bedrijf loopt daar alvast op vooruit. Straks even de wet aanpassen (door Kuipers of diens opvolger), en dan is er geen vuiltje aan de lucht./s