FTC waarschuwt ziekenhuizen voor gebruik Google Analytics en Meta-pixel

De Amerikaanse toezichthouder FTC en het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid hebben meer dan honderd ziekenhuisorganisaties en online zorgproviders in de VS via een brief gewaarschuwd voor het gebruik van Google Analytics, de Meta-pixel en andere trackers op websites en binnen apps waardoor gevoelige, persoonlijke gezondheidsgegevens met derde partijen kunnen worden gedeeld.

Volgens de FTC verzamelen deze trackers identificeerbare informatie over gebruikers, vaak zonder dat die dit weten en op manieren die lastig voor gebruikers zijn om te vermijden. Wanneer ziekenhuizen en zorgaanbieders op een verkeerde manier van de trackers gebruikmaken kunnen aandoeningen, diagnoses, medicatie, behandelingen en locatiegegevens worden gedeeld.

"Wanneer consumenten de website van een ziekenhuis bezoeken of telehealth-diensten willen gebruiken, zouden ze zich geen zorgen moeten maken dat hun meest private en gevoelige gezondheidsinformatie met adverteerders en andere, verborgen derde partijen kan worden gedeeld", zegt Samuel Levine van de FTC. De toezichthouder stelt dat bedrijven uiterst voorzichtig moeten zijn bij het gebruik van online tracking.

Het afgelopen jaar bleek dat Amerikaanse ziekenhuizen via verkeerde ingestelde Meta-pixels de gegevens van miljoenen patiënten hadden gelekt. Via de pixel kan allerlei informatie over bezoekers van websites en app-gebruikers worden verzameld. "Hoewel online tracking ook voor nuttige doelen is te gebruiken, zouden patiënten en anderen niet de privacy van hun gezondheidsgegevens moeten opofferen als ze de website van een ziekenhuis bezoeken", aldus Melanie Fontes Rainer van het Office for Civil Rights (OCR).

In de brief worden ziekenhuizen opgeroepen om te controleren dat het gebruik van trackers op hun websites aan de wet- en regelgeving voldoet en dat de FTC in het geval van overtredingen handhavend zal optreden.