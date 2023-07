NetScaler-servers sinds juni via zerodaylek geïnfecteerd met webshells

Aanvallers hebben sinds juni misbruik gemaakt van een zerodaylek in NetScaler ADC (voorheen Citrix ADC) en NetScaler Gateway (voorheen Citrix Gateway), zo laat het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security weten. Een organisatie in de vitale infrastructuur was het doelwit. Citrix kwam op 18 juli met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid, die een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code op de servers laat uitvoeren.

NetScaler ADC is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. De luxere versies bieden ook bescherming tegen dos-aanvallen en een webapplicatiefirewall.

Via de NetScaler Gateway kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt. Waarbij de NetScaler ADC een apart apparaat is, is de Gateway een softwareoplossing die organisaties op een server moeten installeren. Volgens het CISA hebben aanvallers via het zerodaylek webshells op NetScaler-servers geïnstalleerd, waarmee het mogelijk is om toegang tot de server te behouden en verdere aanvallen uit te voeren.

In juni werd een niet nader genoemde Amerikaanse organisatie in de vitale infrastructuur via de zeroday aanvallen. De aanvallers installeerden een webshell waarmee ze informatie over de Active Directory van de aangevallen organisaties verzamelde, waarna geprobeerd werd om lateraal naar een domain controller te bewegen. Bij de waargenomen aanval mislukte dit vanwege netwerksegmentatie, aldus het CISA. De Amerikaanse overheidsinstantie heeft nu details vrijgegeven waarmee organisaties kunnen controleren of hun NetScaler-servers zijn gecompromitteerd.