Gestolen Microsoft key bood aanvallers toegang tot veel meer clouddiensten

Een gestolen signing key van Microsoft, waarmee aanvallers toegang kregen tot de e-mails van overheden en andere klanten die van Outlook.com en Exchange Online gebruikmaken, bood toegang tot veel meer clouddiensten van het techbedrijf en partners, zo stelt securitybedrijf Wiz. Het gaat om verschillende Azure Active Directory applicaties, waaronder die authenticatie via een persoonlijk account ondersteunen, zoals SharePoint, Teams, OneDrive en applicaties van derde partijen waar gebruikers door middel van "login met Microsoft" kunnen inloggen, alsmede "multi-tenant applicaties" in bepaalde situaties.

De gestolen signing key maakte het mogelijk voor aanvallers om tokens te vervalsen waarmee er toegang tot accounts kon worden gekregen die bij Outlook.com en Exchange Online worden gehost, aldus Microsoft. Het techbedrijf heeft nog altijd niet bekendgemaakt hoe de signing key kon worden gestolen. Daarnaast zouden er twee kwetsbaarheden in het proces voor het verifiëren van tokens zijn misbruikt, maar ook hierover zijn nog geen details verschenen.

Volgens Wiz is de impact veel groter dan Microsoft doet voorkomen, omdat de gestolen signing key toegang tot veel meer diensten bood. Organisaties zouden daarom misbruik van de gestolen key in hun omgeving moeten controleren. "We denken dat de gestolen key een private key was bedoeld voor Microsofts MSA tenant in Azure, en ook OpenID v2.0 tokens voor meerdere soorten Azure Active Directory applicaties kon signeren", aldus het securitybedrijf.

"De signing keys van een identiteitsprovider zijn waarschijnlijk de krachtigste geheimen in de moderne wereld", stelt onderzoeker Shir Tamari. "Met de keys van een identiteitsprovider kan er meteen toegang tot alles worden verkregen, elke mailbox, bestandsdienst of cloudaccount." Tamari vermoedt dat de aanval gevolgen zal hebben voor het vertrouwen in de cloud en de volledige omvang van het incident lastig te bepalen is, aangezien miljoenen applicaties risico liepen.

Het gaat zowel om Microsofts eigen apps als die van klanten en de meeste daarvan hebben onvoldoende logging om te bepalen of ze zijn gecompromitteerd, aldus de onderzoeker. Afsluitend bedankt Tamari Microsoft, dat meewerkte aan de analyse van het securitybedrijf om te controleren dat alles klopte.