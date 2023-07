Britse banken voegen monitoring social media klanten toe aan privacybeleid

Verschillende grote Britse banken hebben stilletjes aan hun privacybeleid toegevoegd dat ze het recht hebben om klanten op social media te monitoren, zo meldt The Telegraph. Onlangs werd bekend dat de bank Coutts de rekening van voormalig politicus Nigel Farage had opgeheven vanwege wat hij op Twitter zegt. Zowel Coutts als Natwest stellen in hun privacybeleid dat ze informatie die klanten op bijvoorbeeld Facebook en Twitter plaatsen kunnen verzamelen.

De Lloyds Banking Group, dat ook eigenaar van Halifax en Bank of Scotland is, stelt in het privacybeleid informatie van sociale netwerken te kunnen verzamelen. UK Finance, de federatie van Britse financiële dienstverleners, merkt op dat kredietverleners ook social media kunnen gebruiken voor het screenen van klanten. "Het is banken toegestaan om social media van hun klanten te monitoren, net zoals andere mensen dat kunnen."

Farage vergeleek het monitoren van social media door banken met het communistische China. "Ik wil niet in communistisch China leven, toch is dat steeds meer het geval. De banken zijn helemaal losgeslagen en moeten weer in het gareel worden gebracht. De mensen zullen dit echt schokkend vinden." Farage heeft inmiddels de Britse privacytoezichthouder gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar het gebruik van zijn persoonlijke data door de bank.