Onderzoekers vinden 'backdoor' in algoritme gebruikt voor versleuteld radioverkeer

Dit artikel: Hoewel het grootste deel van de TETRA-standaard publiek inzichtelijk is, berust de beveiliging op een set geheime, propriëtaire cryptografische algoritmes die alleen worden verschaft onder een strikte geheimhoudingsverklaring.

Dit artikel: Het gaat onder andere om een 'cryptografische achterdeur' in het TEA1-algoritme dat veel gebruikt wordt in de vitale infrastructuur.

Dit is in strijd met het "principe van Kerckhoffs" dat luidt: "De veiligheid van een versleutelingssysteem mag niet afhangen van de geheimhouding van het systeem, maar alleen van de geheimhouding van de sleutel."Er hoeft maar een (lees: 1) ontevreden (ex)werknemer aan de verkeerde partij iets te lekken over het "propriëtaire cryptografische algoritme" en het hele systeem is lek. "Security by obscurity" is daarom een slecht cryptografisch principe. Auguste Kerckhoffs publiceerde dat al in 1883 .... 140 jaar geleden ....Het TEA1 algoritme is niet open-source, dus dat is per definitie onbetrouwbaar. Alleen propriëtaire software kan een backdoor bevatten.TETRA: terug naar de tekentafel, het kan veel beter.