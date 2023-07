Moet je van de AVG een wachtwoordresetoptie bieden?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Via een kennis kwam ik te weten dat er een datalek inclusief wachtwoorden is geweest bij een site die ik al lang niet meer gebruik. Ik wilde desondanks het wachtwoord wijzigen, maar bleek dat te zijn vergeten. Tot mijn verbazing ontbrak echter de "wachtwoord vergeten" procedure. Is dat niet verplicht onder de AVG?

Antwoord: De AVG eist van iedere dienstverlener dat die persoonsgegevens 'adequaat' beschermt tegen onbevoegde toegang, misbruik en datalekken. Daar zit geen harde lijst met eisen aan vast, een verwerkingsverantwoordelijke moet zelf inschatten wat 'adequaat' in zijn situatie inhoudt. (Doe je dat niet of niet goed, dan krijg je een boete.)

Deel van adequate beveiliging is ook om kunnen gaan met de gevolgen van datalekken en ander problemen met wachtwoord-beveiligingen. Het kunnen veranderen van wachtwoorden is dus eigenlijk wel een vereiste. Maar hoe je dat implementeert, daar heb je echt nog steeds enige vrijheid in.

Het is logisch en laagdrempelig om een wachtwoord vergeten-optie toe te voegen, dus wat mij betreft is dat een "verplicht tenzij": dit moet je gewoon hebben, tenzij je uit kunt leggen (en ook uit hébt gelegd in je AVG compliance documentatie*) waarom in jouw situatie zo'n resetmogelijkheid niet opgaat en wat je dan als alternatief hebt bedacht.

Ik zou zelf geen reden kunnen bedenken waarom je zonder een reset-optie wilt werken. Het alternatief is dat mensen de helpdesk moeten benaderen, maar dat duurt langer dan zelf resetten en dat is dan een langere periode waarin accounts kwetsbaar zijn. Er is natuurlijk het risico dat kwaadwillenden andermans account proberen te resetten, maar dat is hooguit overlast en daar zijn op zich ook weer genoeg maatregelen tegen.

* Bij de AVG werkt het zo dat als je het niet vooraf bedacht en toegelicht hebt in je schriftelijke documentatie, het niet telt. Zonder documentatie ben je niet compliant, art. 5 lid 2 AVG.

