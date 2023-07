Minister moet opheldering geven over trackingpraktijken van het UWV

Demissionair minister Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet opheldering geven over de trackingpraktijken van het UWV. De instantie bleek bezoekers van UWV.nl en Werk.nl door middel van cookies en ip-adressen illegaal te volgen, om zo te controleren of uitkeringsgerechtigden ten onrechte een WW-uitkering ontvingen terwijl ze in het buitenland verbleven.

Het UWV besloot het systeem, nadat het eerder al was gewaarschuwd, begin dit jaar na kritiek van de landsadvocaat stilletjes stop te zetten. "Waarom is het UWV, ondanks waarschuwing en twijfel in mei 2022, toch doorgegaan met landelijke uitrol van deze vorm van monitoring?", willen D66-Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Warmerdam en DENK-Kamerlid Van Baarle van de minister weten.

De minister moet tevens duidelijk maken of het UWV ook andere risicoscans gebruikt, ze op de hoogte van de onrechtmatige werkwijze van het UWV was en of de cookies die bij bezoekers werden geplaatst voor andere doeleinden dan de risicoscan werden gebruikt. "Klopt het dat u de Kamer bij het stopzetten van het algoritme de Kamer toentertijd niet heeft geïnformeerd, omdat het UWV dat niet wilde, ondanks dat uit een advies van de landsadvocaat al bleek dat de werkwijze niet voldeed aan de wet?", vragen de Kamerleden verder.

De minister moet daarnaast uitleggen hoe mensen een risicoscore kregen en of er data met andere overheidsdata van buiten het UWV is gecombineerd. Ook is de bewindsvrouw gevraagd naar het aantal mensen dat door het fraudemonitoringsmodel is onderzocht en of het UWV bereid is om alle illegaal verkregen gegevens te verwijderen.

"Welk bedrag hebben de 3600 onderzoeken gekost en hoeveel hebben de 460 gevonden gevallen van fraude opgeleverd? Wegen de kosten op tegen de baten?", vragen Dekker-Abdulaziz, Warmerdam en Van Baarle verder. Ze willen aanvullend weten of de minister het proportioneel vindt om persoonsgegevens van alle bezoekers van de UWV-sites te verzamelen en bewaren. Van Gennip heeft drie weken om met een reactie te komen.