Digitale handtekening moet vervalsen rapporten DigiD-aansluiting tegengaan

Vanaf volgend jaar januari moet het zo goed als onmogelijk zijn om rapporten over de beveiliging van DigiD-aansluitingen te vervalsen, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen laten weten op Kamervragen van de VVD. Organisaties die van DigiD gebruikmaken moeten jaarlijks een 'beveiligingsassessment' laten uitvoeren. Zo wordt gecontroleerd of de koppeling van DigiD met de webapplicatie van de aangesloten organisatie wel voldoet aan de beveiligingseisen.

De Auditdienst Rijk (ADR) voert deze onderzoeken uit en verstrekt het rapport vervolgens aan de betreffende organisatie. Die moet het rapport vervolgens doorsturen naar DigiD-beheerder Logius. Een medewerker van Justis bleek meerdere rapporten over de beveiliging van de gebruikte DigiD-aansluiting te hebben vervalst. Het ging daarbij om onderzoeken naar de DigiD-aansluiting van de omgeving om digitaal een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen en de dienst Suwinet. De medewerker is inmiddels niet meer werkzaam bij de Rijksoverheid.

"Voor het betreffende proces binnen Justis werd tot maart 2023 geen gebruik gemaakt van het vierogenprincipe. De invoering van het vierogenprincipe is wel één van de verbeteracties die naar aanleiding van dit incident is doorgevoerd", aldus Van Huffelen. Volgens de staatssecretaris is er naar aanleiding van het uitgevoerde digitaal forensisch onderzoek geen reden om aan te nemen dat bij andere ministeries of uitvoeringsorganisaties dergelijke praktijken plaatsvinden of hebben gevonden.

Om het vervalsen of aanpassen van rapporten tegen te gaan wordt er sinds 1 januari van dit jaar gebruikgemaakt van een digitale handtekening voor digitaal ingediende rapporten door de auditor. "Zonder deze digitale ondertekening neemt Logius de assessments niet in behandeling. Elke vorm van bewerking in het digitale document, nadat er is getekend, zorgt ervoor dat de geldigheid van de digitale handtekening komt te vervallen", voegt Van Huffelen toe. Het is echter nog niet verplicht om de rapporten digitaal in te dienen. Vanaf 1 januari volgend jaar zal dit wel het geval zijn. "Hiermee wordt manipulatie van assessments, of rapporten daarover, zo goed als onmogelijk gemaakt", aldus de staatssecretaris.