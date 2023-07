Ubuntu verhelpt OverlayFS-lekken waardoor aanvaller rechten kan verhogen

Voor Ubuntu zijn updates verschenen die meerdere kwetsbaarheden verhelpen, waaronder twee in de OverlayFS-implementatie die een lokale aanvaller de mogelijkheid geven om zijn rechten te verhogen. Volgens onderzoekers van securitybedrijf Wiz raken de twee beveiligingslekken, aangeduid als CVE-2023-32629 en CVE-2023-2640, veertig procent van de Ubuntu-gebruikers en lopen met name cloudomgevingen risico.

OverlayFS is een veelgebruikt bestandssysteem, waarbij gebruikers het ene bestandssysteem over het andere heen kunnen leggen. In 2018 voerde Ubuntu verschillende aanpassingen aan de OverlayFS-module door. In 2019 en 2022 kwam het Linux-kernelproject met een aantal eigen aanpassingen, die conflicteerden met de eerdere aanpassingen van Ubuntu.

Toen Ubuntu de aanpassingen van de kernel doorvoerde zorgde dit voor de twee kwetsbaarheden. De problemen spelen vooral in de verschillende cloudversies van Ubuntu. De beveiligingslekken zijn alleen te misbruiken door een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft. Iets wat juist vaak in cloudomgevingen het geval is. Vervolgens kan de aanvaller zijn rechten op het systeem verhogen. Wiz waarschuwt dat er al exploits voor de twee beveiligingslekken beschikbaar zijn.