Vivaldi slaat alarm over nieuw Google-voorstel: grote bedreiging voor het web

De makers van de Vivaldi-browser slaan alarm over een nieuw voorstel van Google en spreken zelfs van een "grote bedreiging" voor het open web die bestreden moet worden. Ook Mozilla is tegen het plan omdat het in strijd is met de principes en visie die de Firefox-ontwikkelaar naar eigen zeggen voor het web heeft.

Het voorstel waar de browserontwikkelaars over vallen heeft de naam "Web Environment Integrity Explainer" is bedacht door vier Google-engineers. Het biedt websites een API waarmee ze kunnen vertellen dat de browser en platform van bezoekers worden vertrouwd door een derde partij, de "attester". Volgens de Google-engineers moet op deze manier fraude worden voorkomen. Zo kunnen websites controleren dat bezoekers mensen zijn en geen bots.

Een van de grootste kritiekpunten is dat de attester bepaalt welke omgevingen zijn te vertrouwen. Zo zou Google Play een attester op Android zijn. Dit houdt in dat Google bepaalt welke browsers op het eigen platform te vertrouwen zijn, aldus Julien Picalausa van Vivaldi. In het geval van Windows verwacht hij dat de beslissing bij de Windows Store komt te liggen en op macOS bij Apple. Edge en Safari zouden dan zeker worden goedgekeurd, maar andere browsers zijn afhankelijk van de drie techbedrijven, stelt Picalausa.

Volgens webontwikkelaar Alex Ivanovs kan Googles voorstel ook worden gebruikt om gedrag op het web te controleren. "Sommige critici zijn bang dat het een verborgen introductie van Digital Rights Management (DRM) op webpagina's is, waardoor adblocking zo goed als onmogelijk wordt gemaakt." Hij voegt toe dat de gevolgen van het voorstel voor de privacy van gebruikers en de openheid van het web niet genegeerd mogen worden.

Ook Picalausa maakt zich zorgen. "Het is al lang bekend dat de dominantie van Google op de browsermarkt ze de potentie geeft om een existentiële bedreiging voor het web te worden. Met elk slecht idee dat ze hebben geopperd, zoals FLOC, TOPIC en Client Hints, zijn ze dichter bij die potentie gekomen." Eén van de Google-engineers kwam gisteren met een reactie op de ontstane ophef en stelt dat het voorstel niet bedoeld is om bepaalde browsers of extensies uit te zonderen. "Het doel van WEI is om een signaal te bieden dat een apparaat is te vertrouwen, niet om data of signalen over de browser op het apparaat te delen."