CISA: gekaapte accounts succesvolste aanvalsmethode tegen vitale sector

Het gebruik van gekaapte accounts was vorig jaar de succesvolste methode om organisaties in de vitale sector aan te vallen, zo stelt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Het CISA was betrokken bij onderzoeken naar aanvallen op vitale organisaties en heeft op basis daarvan een onderzoeksrapport gepubliceerd naar de technieken en tactieken die aanvallers gebruikten (pdf).

Dan blijkt dat twee technieken zeer succesvol waren voor het compromitteren van vitale organisaties. Bij 54,3 procent van de succesvolle aanvallen maakten de aanvallers gebruik van een gekaapt, geldig account. Op de tweede plek volgt spearphishing met 33,8 procent. Volgens het CISA weten aanvallers op verschillende manieren toegang tot accounts te krijgen, bijvoorbeeld door wachtwoorden te raden of het gebruik van phishing.

Om misbruik van geldige accounts te voorkomen krijgen vitale organisaties het advies van het CISA om sterk wachtwoordbeleid te implementeren en phishingbestendige MFA (multifactorauthenticatie) toe te passen. Ook moeten logs op afwijkend gedrag worden gemonitord. "Het snel identificeren van afwijkingen kan de schade van een cyberaanval beperken", aldus de Amerikaanse overheidsinstantie.