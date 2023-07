Politie: honderd procent dekking met C2000-systeem is niet haalbaar

Een honderd procent dekking met het C2000-systeem waarmee hulpdiensten communiceren is niet haalbaar, zo laat de korpsleiding van de politie vandaag weten. Onder andere zonnepanelen hebben invloed op het bereik. Een nieuw systeem, Noova, zal pas vanaf 2027 beschikbaar zijn. In de tussentijd wordt gekeken om het systeem te verbeteren, zoals het bijplaatsen van masten en het bereik van antennes en portofoons te versterken.

"Ondanks deze maatregelen, weten we dat een bereik van 100 procent niet haalbaar is. En juist om collega’s veilig te laten werken, willen we dat zij beter zijn uitgerust om terugvalopties in te zetten. Daar hebben we als organisatie iets te doen", zegt Henk Geveke, die vanuit de korpsleiding verantwoordelijk is voor C2000. Volgens Hans Rosenkamp van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), is het Nederlandse landschap sinds eind jaren 1990 ingrijpend veranderd.

Zo zijn er complete woonwijken bijgebouwd en is het aantal zonnepanelen exponentieel toegenomen. Dat heeft een negatieve invloed op de dekking van C2000. "Als de zon de hele dag schijnt, daalt het bereik fors", stelt Rosenkamp. "Dit kan een reductie van 7 tot 8 procent opleveren van de radiodekking gemiddeld met uitschieters van 25 procent op specifieke locaties." Ook de 'binnenhuisdekking' van C2000 is een bekend probleem. Zo werkt het systeem niet goed in auto's. Met name de nieuwe Mercedes B-voertuigen zijn een grote storingsbron, onder meer vanwege de bekabeling.

Vanaf 2027 zou het nieuwe Noova-systeem C2000 moeten vervangen. Dit is een nieuw communicatiesysteem dat gebruikmaakt van de netwerken van telecomproviders. Daarmee zal de dekking gelijk zijn aan die van mobiele telefoons, verwacht Melvin Doorn van het LMS. In de tussentijd zal de politie verschillende aanpassingen doorvoeren. Zo wordt binnenkort een kleinschalige pilot gestart waarbij portofoons dankzij een software-update automatisch overschakelen naar een hoger zendvermogen als de verbinding slecht is.

Tevens wordt er een proef gedaan waarbij een aanpassing in de software ervoor zorgt dat de portofoon makkelijker gaat roamen en net als mobiele telefoons steeds het sterkste signaal oppikt. Verder worden er meer zendmasten bijgeplaatst. "Maar het duurt wel anderhalf jaar voor je de plaatsing van zo’n mast van begin tot eind rond hebt", merkt Rosenkamp op. "In de tussentijd plaatsen we ook zendontvanginstallaties in de masten van telecomproviders daar waar dat mogelijk is. Dat kan sneller, maar dan heb je een kleiner bereik."

Verder zal de politie voor personeel met betere instructies en uitleg komen over de beperkingen van C2000 en het gebruik van portofoons en mobilofoons. In gebieden met verminderde dekking zullen door de operationele centra en de betreffende basisteams afspraken worden gemaakt over hoe er veilig kan worden gewerkt. Gisteren liet de Arbeidsinspectie weten dat de politie de problemen met C2000 binnen zes maanden moet oplossen.