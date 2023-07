University of Hawaii betaalt ransomwaregroep losgeld om data te verwijderen

De University of Hawaii heeft een ransomwaregroep losgeld betaald om de gegevens van 28.000 personen die bij een ransomware-aanval werden gestolen te verwijderen. De aanval deed zich op 13 juni voor en raakte systemen van de Hawaii Community College, die daarop offline werden gehaald. De University of Hawaii bestaat uit drie universiteiten en verschillende community colleges.

Volgens de Amerikaanse onderwijsinstelling bleek uit onderzoek dat bij de aanval de persoonlijke gegevens van vermoedelijk 28.000 personen waren gestolen. Om te voorkomen dat de aanvallers deze data openbaar maken besloot de University of Hawaii het losgeld te betalen. Aanleiding om te betalen is dat de ransomwaregroep in kwestie gestolen gegevens openbaar maakt zodra slachtoffers losgeld niet betalen, zo stelt de onderwijsinstelling in een verklaring.

De University of Hawaii zegt dat het een overeenkomst met de criminelen heeft bereikt om alle gestolen data te vernietigen. Alle getroffen personen zullen per brief worden ingelicht. De aanval op de onderwijsinstelling werd opgeëist door de ransomwaregroep NoEscape.