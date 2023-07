Beheerder marktplaats waarop data miljoenen mensen werd aangeboden bekent

Een 37-jarige Oekraïense man heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij de beheerder was van SSNDOB Marketplace, een online marktplaats waarop de privégegevens van miljoenen mensen werden aangeboden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie werden op de website de data van 24 miljoen Amerikanen verhandeld, waaronder namen, geboortedata en social-securitynummers.

De SSNDOB Marketplace, die volgens de openbaar aanklager meer dan 19 miljoen dollar aan omzet genereerde, werd vorig jaar juni door de FBI in samenwerking met de Cypriotische en Letse autoriteiten offline gehaald. De verdachte was al in maart 2022 aangehouden toen hij naar Hongarije reisde. Een tweede beheerder van de website werd in mei 2022 aangehouden.

De Oekraïner heeft als onderdeel van zijn "plea agreement" schuld bekend. Daarnaast zal hij verschillende domeinnamen waarop de marktplaats te bereiken was afstaan, alsmede vijf miljoen dollar. Wanneer de rechter vonnis wijst is nog niet bekend. De verdachte kan een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar krijgen.