FBI: behandelcentrum voor kankerpatiënten offline door ransomware-aanval

Een behandelcentrum voor kankerpatiënten in Puerto Rico is onlangs door een ransomware-aanval offline gegaan, wat tot het overlijden van patiënten had kunnen leiden, zo liet FBI-directeur Christopher Wray laatst weten. Wray sprak tijdens een evenement van de Atlanta Press Club over de groeiende cyberdreiging en hoe cybercriminelen bij ransomware-aanvallen gebruik kunnen maken van AI.

"Cyberbendes zijn niet alleen bereid om de diensten aan te vallen waar mensen niet zonder kunnen, zoals ziekenhuizen, scholen en vervoer, maar richten zich hier ook op", aldus Wray. De FBI-directeur voegt toe dat een aantal weken geleden een kankercentrum in Puerto Rico door een ransomware-aanval offline ging. "Waardoor tientallen patiënten het risico liepen om binnen dagen te overlijden of verlamd te raken." De FBI zou het behandelcentrum bij het herstel hebben geholpen.

Verdere details over de aanval werden niet door Wray gegeven. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid kwam afgelopen juni met een waarschuwing aan zorginstellingen nadat een niet nader genoemd kankercentrum in de VS het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval, wat gevolgen had voor de behandeling van patiënten.

In 2019 kon een Amerikaans kankercentrum door een infectie met ransomware kankerpatiënten tijdelijk niet bestralen. Twee jaar eerder werd een Amerikaans kankercentrum dat kankerpatiënten en hun familieleden financieel en emotioneel bijstaat na een ransomware-aanval nog afgeperst. Eerder dit jaar besloot een Amerikaanse kankerpatiënt het ziekenhuis waar ze wordt behandeld aan te klagen nadat een ransomwaregroep op de systemen van het ziekenhuis wist in te breken en daar naaktfoto's buitmaakte en die vervolgens op internet publiceerde.