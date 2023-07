Meta moet identificerende gegevens anonieme Facebookgebruiker verstrekken

Meta moet een man de identificerende gegevens verstrekken van een anonieme Facebookgebruiker die hem van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde, zo heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld. Volgens de rechter wegen de belangen van de man zwaarder dan die van de anonieme Facebookgebruiker en die van Facebook.

De Facebookgebruiker beschuldigde de man in een Facebookgroep over dating van grensoverschrijdend gedrag. In deze privégroepen, waarvan in Europa tientallen varianten zijn, plaatsen gebruikers berichten over ervaringen met dates met mannen, met daarbij vaak persoonlijke informatie over en foto’s van de betreffende mannen. Hierbij is het mogelijk om anoniem, zonder dat de gebruikersnaam van de betreffende persoon zichtbaar is, berichten te plaatsen en om op berichten te reageren.

De man stelt dat de verdachtmakingen onwaar en intimiderend zijn en dat hij er veel schade van ondervindt. Hij wil dan ook dat Meta de berichten verwijdert en hem informatie verstrekt over de identiteit van de anonieme Facebookgebruiker en over eventuele andere groepen waarin deze gebruiker dergelijke berichten plaatste. De man nam contact op met Meta, maar het bedrijf stelde dat er geen sprake was van laster en er niet aan zijn verzoek zou worden voldaan.

Daarop stapte de man naar de rechter. Die stelt dat erop dit moment niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat de beschuldigingen ongegrond zijn. "Zonder verdere feitelijke informatie kan nu eenmaal niet geheel worden uitgesloten dat er mogelijk wel een deugdelijke feitelijke basis is. Als die basis er is, is denkbaar dat – hoezeer [de eisende partij] daardoor ook geraakt wordt – deze uitlatingen onder de omstandigheden van het geval niet onrechtmatig zijn en de vrije meningsuiting dus niet beperkt behoort te worden", aldus de rechter. Meta hoeft de berichten op dit moment dan ook niet te verwijderen.

Wel moet het techbedrijf de gegevens van de anonieme Facebookgebruiker verstrekken. Volgens de rechter heeft de man een reëel belang om op te komen tegen de beschuldigingen en kan dat alleen met gegevens waarover Meta beschikt. Het techbedrijf wil de data niet verstrekken, omdat het zegt dat Facebookgebruikers kritiek moeten kunnen uiten, ook als die kritiek fel is en dit anoniem wordt gedaan.

Verder stelt Meta dat het gaat om identificerende gegevens van iemand die zegt slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag van de man. De rechter oordeelt dat de belangen van Meta minder zwaarwegend zijn, omdat de vrijheid van meningsuiting "nu eenmaal niet onbegrensd is", en de man binnen de besloten Facebookgroepen geen weerwoord kan geven en de voorwaarden van Meta het toestaan dat gegevens van gebruikers aan derden kunnen worden verstrekt.

Meta moet dan ook aan de man de informatie over de anonieme gebruiker verstrekken, waaronder gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer en het ip-adres dat tijdens de registratie en logins is gebruikt. Voor elke dag dat het techbedrijf dit niet doet moet het een dwangsom van duizend euro betalen, met een maximum van honderdduizend euro.