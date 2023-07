Britse toezichthouder onderzoekt biometrische dataverwerking Worldcoin

De Britse privacytoezichthouder ICO is een onderzoek gestart naar Worldcoin, een biometrisch cryptovalutaproject. Gebruikers kunnen, door hun irissen te laten scannen via een "Orb" camera, een digitale identiteit aanmaken waarmee ze kunnen aantonen dat ze op internet een echt persoon zijn, aldus Worldcoin. Er zijn verschillende locaties waar de scan via de Orb-camera kan plaatsvinden.

Privacytoezichthouders hebben echter de nodige vragen over de verwerking van de biometrische data. "Organisaties moeten een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren voordat er verwerking kan plaatsvinden die grote risico's met zich meebrengt, zoals het verwerken van speciale categorie├źn biometrische data", aldus de Britse privacytoezichthouder. Wanneer de risico's niet kunnen worden verholpen, moet er contact worden gezocht met de toezichthouder.

De ICO benadrukt dat organisaties ook een juridische grondslag moeten hebben voor het verwerken van persoonlijke data. Wanneer dit wordt gedaan op basis van toestemming moet die vrijelijk worden gegeven en zonder nadelige gevolgen kunnen worden ingetrokken. De Britse privacytoezichthouder gaat Woldcoin, nu de dienst in Europa is gelanceerd, om opheldering vragen. De Franse privacytoezichthouder noemt de rechtsgeldigheid van de biometrische dataverzameling "twijfelachtig", alsmede de voorwaarden waaronder dit gebeurt. Worldcoin laat aan Reuters weten dat het overal aan de geldige privacywetgeving voldoet.