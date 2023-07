Rabobank moet schade door malafide eBay-helpdesk aan klant vergoeden

De Rabobank moet een klant 450 euro schade die door een malafide eBay-helpdesk werd veroorzaakt vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld (pdf). De zaak gaat over een vader en zoon die allebei klant bij de Rabobank zijn. De vader heeft zijn zoon een bancaire volmacht verleend. Daarin staat dat de zoon niet met behulp van een pinpas over de tegoeden van zijn vader kan beschikken.

Begin dit jaar zoekt de zoon via Google het telefoonnummer van de klantenservice van eBay, omdat hij vragen heeft over een door hem verrichte aankoop. Vervolgens belt hij het verkeerde nummer en komt in contact met een malafide helpdesk. De zogenaamde eBay-medewerker vraagt om het programma AnyDesk te installeren, waarmee de computer van de zoon op afstand kan worden overgenomen.

Vervolgens wordt de zoon gevraagd om, ter controle van zijn identiteit, via een iDeal-link een bedrag van 150 euro te betalen. De zogenaamde helpdeskmedewerker stelt dat hij het bedrag binnen een paar dagen terugkrijgt. Uiteindelijk doet de zoon vier overboekingen van in totaal 600 euro. Een dag later blijkt dat drie overboekingen, van 450 euro, via de rekening van zijn vader zijn gegaan.

De vader en zoon melden dit bij de Rabobank, maar de bank lukt het niet om het geld terug te halen. Daarop doen de klanten aangifte en vorderen dat de bank 450 euro terugbetaalt. De Rabobank stelt dat de klacht van de klanten niet behandelbaar is omdat deze ongegrond is. Daarnaast gaat het om toegestane transacties en heeft de zoon grof nalatig gehandeld door AnyDesk op zijn computer te installeren.

Het Kifid is het daar niet mee eens en stelt dat er sprake is van niet-toegestane transacties die de bank moet vergoeden. In afwijking van de volmacht heeft de zoon door middel van een betaalpas kunnen beschikken over de betaalrekening van zijn vader. Uit de volmacht blijkt niet dat de daarin gebruikte term ‘betaalpas’ alleen maar ziet op een aan de betaalrekening van de vader gekoppelde betaalpas. Er wordt gesproken over “een betaalpas”. Nu de zoon met behulp van zijn eigen betaalpas, pincode en RaboScanner een betaling heeft kunnen verrichten vanaf de betaalrekening van zijn vader, is dit in strijd met de bancaire volmacht.

Daarnaast kan de commissie niet vaststellen dat het installeren van AnyDesk een rol heeft gespeeld bij de fraude. De fraude is namelijk beperkt gebleven tot de vier betalingen die door de zoon zelf zijn verricht en geaccordeerd. "Het verweer van de bank dat er sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de zoon treft geen doel", aldus het Kifid, dat stelt dat de Rabobank de schade moet vergoeden.