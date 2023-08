Banken vragen politieke partijen om data-uitwisseling mogelijk te maken

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november hebben de Nederlandse banken politieke partijen gevraagd om het uitwisselen van informatie tussen publieke en private partijen mogelijk te maken. Daarnaast willen de banken dat publieke registers (Basis Registratie Persoonsgegevens en UBO) weer beschikbaar komen. Dat staat in een 'position paper' dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar politieke partijen heeft gestuurd.

"Banken zijn een belangrijke partner in het bestrijden van financiële criminaliteit. Dit doen zij door het melden van ongebruikelijke transacties en door het tegengaan van (online) fraude", zo staat in het paper. Volgens de NVB is daarvoor 'cruciaal' dat het onderling delen van relevante informatie tussen publieke en private partijen (gepseudonimiseerd) mogelijk wordt en dat publieke registers (Basis Registratie Persoonsgegevens en UBO) weer beschikbaar komen.

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en betreft de eigenaar of eigenaren van een onderneming of de mensen die zeggenschap over een organisatie hebben. Een deel van de gegevens van de UBO was tot 22 november openbaar. De openbaarheid van gegevens zou volgens de EU een afschrikkende werking hebben op personen die geld willen witwassen of terrorisme willen financieren.

Vorig jaar oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het register een ernstige aantasting vormt van de grondrechten van burgers, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet proportioneel is. Na de uitspraak besloot de KVK het UBO-register te sluiten. In juni presenteerde demissionair minister Kaag van Financiën een wetsvoorstel om de toegang tot het UBO-register te beperken.

Het demissionaire kabinet kwam eerder ook met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, dat contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro verbiedt en banken gezamenlijk alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders vanaf 100 euro laat monitoren. Het wetsvoorstel zorgde voor felle kritiek van allerlei organisaties. De banken lieten afgelopen december weten dat ze voorstander zijn om alle particuliere transacties boven de 100 euro gezamenlijk te monitoren en dat dit bedrag niet moet worden verhoogd.

"De urgentie om oplossingen te vinden voor onze maatschappelijke uitdagingen is groot, zeker na de val van het kabinet", zo stelt de NVB. "De samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en maatschappij op nationaal en Europees niveau is hiervoor cruciaal."