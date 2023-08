Franse toezichthouder sluit procedure over cookieknop op YouTube en Google

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft de procedure tegen Google over de cookieknop op YouTube en Franse versie van de zoekmachine gesloten, waardoor ook de last onder dwangsom van 100.000 euro per dag is opgeheven. Dat de procedure nu is gesloten heeft geen invloed op het onderzoek naar de nieuwe cookieknop op YouTube en Google.fr, aldus CNIL.

De Franse privacytoezichthouder besloot Google vorig jaar een boete van 150 miljoen euro op te leggen omdat het niet eenvoudig was voor gebruikers van google.fr en youtube.com om cookies te weigeren. De websites hadden een knop voor het accepteren van cookies, maar boden geen soortgelijke eenvoudige oplossing voor het weigeren van cookies.

Er waren verschillende clicks vereist om alle cookies te weigeren, aldus de Franse privacytoezichthouder. Hierdoor ontmoedigde Google gebruikers om cookies te weigeren en stuurde ze richting het accepteren van de akkoordknop. Dit is een inbreuk op de vrije toestemming van internetgebruikers en een schending van de Franse databeschermingswetgeving, aldus CNIL. Dat legde Google een boete van 150 miljoen euro op.

Daarnaast moest het techbedrijf Franse gebruikers binnen drie maanden de optie geven om cookies net zo makkelijk te weigeren als ze te accepteren. Anders zou het techbedrijf een boete van 100.000 euro per dag krijgen. CNIL is tot de conclusie gekomen dat Google zich aan deze voorwaarden heeft gehouden en heeft daarop besloten de procedure te sluiten en last onder dwangsom op te heffen.

De Franse privacytoezichthouder benadrukt dat deze beslissing geen invloed heeft op het onderzoek naar de nieuwe cookieknop op YouTube en Google.fr. Daarbij wordt met name gelet op de voorwaarde dat bezoekers "duidelijk en volledig" worden geïnformeerd over het doel van elke dataverzameling en voor welke cookies er geen toestemming hoeft te worden gevraagd.