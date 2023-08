Bugbountyplatform HackerOne ontslaat twaalf procent van personeel

Bugbountyplatform HackerOne ontslaat twaalf procent van het personeel. Ook in Nederland worden ontslagen verwacht, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. HackerOne laat softwarebedrijven, overheden en andere organisaties een bugbountyprogramma voor onderzoekers organiseren. Die kunnen zo naar kwetsbaarheden in websites en applicaties zoeken, waarbij HackerOne de coördinatie tussen de bugmelder en de gecompromitteerde of kwetsbare partij afhandelt.

Gisteren stuurde HackerOne-ceo Marten Mickos een e-mail naar medewerkers waarin het ontslag van twaalf procent van het personeel wordt aangekondigd. Het gaat om medewerkers in de Verenigde Staten en Canada. Daarnaast verwacht Mickos dat de reorganisatie ook personeel in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en andere landen gaat raken. Deze personen zullen op een later moment worden geïnformeerd. Amerikaanse en Canadese medewerkers die moeten vertrekken werden kort na de mail van Mickos geïnformeerd.

Als reden voor de ontslagronde noemt Mickos de economische tegenwind voor bedrijven, die daardoor geen gebruik meer van het platform maken of langer de tijd nemen voordat ze tot aanschaf overgaan. Daarnaast hebben de nieuwe producten die HackerOne lanceerde niet naar verwachting gepresteerd. Het gevolg is dat er een reorganisatie moet plaatsvinden, aldus de ceo. Volgens Mickos gaat het om een "eenmalige gebeurtenis" en staan er niet meer ontslagrondes gepland.