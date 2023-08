Landelijke pinstoring vermoedelijk ontstaan door uitval van netwerkverbinding

De landelijke pinstoring die zich aan het eind van de ochtend voordeed en ervoor zorgde dat er niet bij winkelkassa's kon worden gepind is vermoedelijk ontstaan door het uitvallen van een interne netwerkverbinding bij één van de transactieverwerkers. Dat laat Betaalvereniging Nederland weten.

De storing ontstond om 11.30 uur en was veertig minuten later verholpen. "De pinstoring was waarschijnlijk het gevolg van het tijdelijk uitvallen van een interne netwerkverbinding bij één van de transactieverwerkers die in Nederland actief zijn", stelt Betaalvereniging Nederland. "Omdat pinbetalingen via verschillende transactieverwerkers en verschillende verbindingen en systemen lopen, zal slechts een deel van alle winkelkassa’s hinder hebben ondervonden van deze storing.

De pinstoring had geen gevolgen voor het opnemen van geld bij geldautomaten. De infrastructuur voor geldautomaten is grotendeels gescheiden van de infrastructuur voor betaalautomaten aan de toonbank.