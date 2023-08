Bankhelpdeskfraudeur moet slachtoffer immateriële schadevergoeding betalen

Een 23-jarige man die door middel van bankhelpdeskfraude duizenden euro's van hoogbejaarden stal moet één van zijn slachtoffers een immateriële schadevergoeding betalen, zo heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld. De man deed zich voor als bankmedewerker en wist pincodes en bankpassen van slachtoffers te ontfutselen, waarmee vervolgens grote bedragen werden opgenomen.

Vorig jaar wisten criminelen via helpdeskfraude ruim vijftig miljoen euro te stelen. Slachtoffers worden opgebeld en krijgen te horen dat er iets met hun rekening is. Vervolgens wordt gevraagd naar pincodes en krijgen slachtoffers te horen dat een bankmedewerker hun pinpas komt ophalen. Ook komt het voor dat slachtoffers wordt gevraagd om software zoals AnyDesk te installeren, waarmee oplichters de computer op afstand kunnen overnemen.

De 23-jarige verdachte heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan twee oplichtingen en twee diefstallen van grote geldbedragen. "Met zijn handelen heeft verdachte het vertrouwen in de medemens niet alleen in algemene zin in ernstige mate geschaad, maar in het bijzonder bij deze slachtoffers." Een van de slachtoffers vroeg om een vergoeding van zowel de materiële schade als immateriële schade. Beide werden toegewezen.

Het slachtoffer stelt dat ze na ontdekking van de fraude haar huis niet meer uit durfde. "Benadeelde controleerde vaak haar sloten, omdat ze een gevoel van onveiligheid ervaarde in haar eigen huis. Tot drie maanden na de oplichting heeft benadeelde last gehad van dit gevoel van onveiligheid. Het misbruik van het vertrouwen van benadeelde doet haar veel verdriet. Ze had moeite met slapen en eten. Tot slot is ook sprake van een gevoel van schaamte, nu benadeelde zichzelf de schuld geeft door zo vol van vertrouwen te zijn", zo stelde de rechter.

Volgens de rechter staat vast dat het slachtoffer in haar persoon is aangetast. De schade hiervan stelde de rechter vast op 500 euro. Een bedrag dat de verdachte als immateriële schadevergoeding moet betalen. Verder werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan acht voorwaardelijk. Daarnaast werd een voorwaardelijk opgelegde jeugddetentie omgezet naar een gevangenisstraf van drie weken.