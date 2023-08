Meta krijgt Noorse boete voor gerichte advertenties op Facebook en Instagram

De Noorse privacytoezichthouder gaat Meta beboeten voor gerichte advertenties op Facebook en Instagram. Het techbedrijf zal vanaf 14 augustus elke dag een bedrag van omgerekend 89.000 euro moeten betalen. Vorige maand besloot de Noorse privacytoezichthouder Datatilsynet om gerichte advertenties op Facebook en Instagram tijdelijk te bieden.

Volgens de Datatilsynet maakt Meta gebruik van surveillance en profilering om dergelijke reclame op de platforms te tonen. Vorig jaar stelde de Ierse privacytoezichthouder dat Meta zich schuldig had gemaakt aan illegale gerichte advertenties. Sindsdien heeft Meta verschillende aanpassingen doorgevoerd, maar het Europees Hof van Justitie oordeelde onlangs dat de gerichte advertenties van het bedrijf nog steeds niet aan de wet voldoen.

Daarom besloot de Noorse privacytoezichthouder actie te ondernemen en een tijdelijk verbod uit te vaardigen dat op vier augustus voor een periode van drie maanden van kracht wordt, of totdat Meta kan aantonen dat het zich wel aan de wet houdt. Het techbedrijf had tot 4 augustus de tijd om aan te tonen dat het de benodigde aanpassingen had doorgevoerd. Dat heeft het niet gedaan, waardoor het vanaf volgende week maandag 14 augustus elke dag een boete van 89.000 euro krijgt opgelegd, zo laat de Noorse privacytoezichthouder aan persbureau Reuters weten.

Meta kondigde vorige week aan dat het de 'intentie' heeft om de juridische basis voor het verwerken van bepaalde gegevens voor gerichte advertenties te veranderen van een gerechtvaardigd belang naar toestemming. De Datatilsynet vindt deze aankondiging onvoldoende. Meta moet het verwerken van persoonlijke data meteen stoppen totdat er een toestemmingsmechanisme geïmplementeerd is. "Volgens Meta zal dit op z'n vroegst over enkele maanden zijn en we weten niet hoe het toestemmingsmechanisme eruit zal zien", laat een woordvoerder van de toezichthouder weten. "En in de tussentijd worden de rechten van mensen elke dag geschonden."