NCSC: impact van ddos-aanvallen vaak beperkt en symbolisch

De afgelopen dagen zijn websites van verschillende Nederlandse organisaties het doelwit van ddos-aanvallen geworden, maar de impact is beperkt, zo stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Zo werden gisteren de websites van Maastricht Aachen Airport en branchevereniging OV-NL getroffen. Vandaag is de site van de Bank Nederlandse Gemeenten onbereikbaar.

"De impact van ddos-aanvallen is vaak beperkt en symbolisch. Groeperingen die achter ddos-aanvallen zitten maken gebruik van sterke retoriek om aandacht te vragen voor hun uitgevoerde digitale aanval en politieke doel. Vaak verspreiden ze dit via social media", aldus het NCSC. De overheidsinstantie voegt toe dat in veel gevallen de bedrijfsvoering van een organisatie beperkt of niet afhankelijk van een website is. "Daardoor blijft in veel gevallen de impact van een ddos-aanval beperkt."

Het Nationaal Cyber Security Centrum zegt de situatie te monitoren en heeft verschillende 'kennisproducten' uitgebracht die kunnen helpen bij het afslaan van ddos-aanvallen. Het gaat onder andere om een handelingsperspectief voor het 'Omgaan met DDoS-aanvallen van hacktivistische groeperingen'.