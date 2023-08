Noord-Ierse politie lekt gegevens van alle tienduizend medewerkers

De politie van Noord-Ierland heeft de gegevens van alle tienduizend medewerkers gelekt. De Britse privacytoezichthouder is een onderzoek naar het datalek gestart. Dat ontstond door een fout bij het verwerken van een Freedom of Information Request, de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet open overheid (Woo) die het recht op informatie regelt over alles wat de overheid doet.

Door een fout werd een spreadsheet met de initialen en achternamen van alle huidige medewerkers via de Freedom of Information Request openbaar gemaakt, alsmede de locatie en afdeling waarvoor ze werken. Na ontdekking van de fout werd de spreadsheet offline gehaald. De Noord-Ierse politie stelt dat het belangrijk is dat iedereen die de spreadsheet heeft gedownload die meteen verwijdert.

"Het incident laat zien hoe belangrijk het is om robuuste maatregelen te hebben om persoonlijke informatie te beschermen, met name in een gevoelige omgeving", zegt de Britse Information Commissioner John Edwards. De ICO is inmiddels een onderzoek gestart. Zo is nog onduidelijk hoeveel mensen de spreadsheet hebben gezien of gedownload.