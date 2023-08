Malware probeert Zyxel-routers via zes jaar oud lek te infecteren

Maar net zoals met andere fabrikanten: dit gaat NIET helpen. De mensen die in deze situatie zitten (oude router, nooit de firmware geupgrade) die lezen dat soort meldingen niet en als ze het op de een of andere manier wel te weten zouden komen (via de normale nieuwsmedia bijvoorbeeld) dan weten ze nog niet wat ze moeten doen of durven niet aan een apparaat te zitten wat het dan nog goed doet.



De enige manier waarop dit (voor de toekomst) kan worden opgelost is door default in routers een auto-update functie in te bouwen. Deze hoeft niet iedere nieuwe firmware release te volgen, maar ALS de fabrikant een kritieke update beschikbaar heeft, of een laatste update voor end of support, dan moet de router die automatisch installeren.



Doe je dat niet dan kun je je tijd en moeite blijven verspillen aan waarschuwingen en meldingen, maar er gaat NIETS gebeuren!