Etten-Leur stuurt brief naar mogelijke slachtoffers van datalek Nebu

De gemeente Etten-Leur heeft naar meer dan tweehonderd inwoners die mogelijk slachtoffer zijn geworden van het datalek bij softwarebedrijf Nebu een brief gestuurd. Het is nog altijd onduidelijk van wie er gegevens zijn gestolen, maar de gemeente wil niet langer wachten en het datalek afhandelen. Dat blijkt uit de openbare besluitenlijst die gisteren door de gemeente werd gepubliceerd.

Eind maart werd bekend dat aanvallers toegang tot systemen van Nebu hadden gekregen en dat daarbij mogelijk ook gegevens van klanten van marktonderzoekers zijn buitgemaakt. Eerder dit jaar heeft een externe partij voor de gemeente Etten-Leur een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij heeft deze partij gebruikgemaakt van de software van Nebu. Door het datalek bij Nebu zijn mogelijk ook gegevens van 210 inwoners van Etten-Leur gelekt.

"Deze personen hebben een brief ontvangen. Daarin staan de mogelijke gevolgen en de manier waarop deze kunnen worden beperkt", aldus de gemeente. Die wilde niet langer wachten totdat er meer duidelijk is. "Het is landelijk onduidelijk wat er achter de schermen allemaal gebeurt, wie er verantwoordelijkheid wil nemen. Dat kan wel twee jaar duren en daar willen we niet op wachten", aldus een woordvoerder tegenover streekomroep ZuidWest. “Dus we hebben gezegd: we gaan de mensen in kennis stellen."

In juni maakte de gemeente Woerden bekend dat Nebu niet weet welke gegevens er zijn gestolen en van welke klanten. "Nebu (het bedrijf dat daadwerkelijk is gehackt) heeft een onderzoek laten doen naar het datalek. Uit dat onderzoek blijkt hoe de cyberaanval ongeveer is verlopen. Het is uiteindelijk niet bekend geworden welke data is gestolen en van wie", zo stelde de gemeente.