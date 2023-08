NRC: politieke partijen structureel geïnfiltreerd en afgeluisterd door BVD

Politieke partijen die het systeem uitdaagden werden structureel door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorloper van de AIVD, geïnfiltreerd en afgeluisterd, zo meldt NRC op basis van onderzoek. De BVD hield alle partijen in de gaten, maar dossiers van politici van middenpartijen als CDA, PvdA en VVD bleken beperkt te zijn. Wanneer een politicus of iemand uit zijn omgeving iets opvallends deed werd er een aantekening in het persoonsdossier gezet.

Dossiers van politici uit partijen die het systeem uitdagen, zowel links als rechts, zijn veel uitgebreider. "Deze partijen werden structureel geïnfiltreerd en afgeluisterd, waarbij de politieke koers en interne perikelen werden gemonitord", schrijft het NRC. De BVD wist met welke journalisten politici spraken, was bij vergaderingen en beschikte over de volledige financiële en ledenadministraties. Daarbij maakt het niet uit voor de dienst of vergaderingen in een huiskamer plaatsvonden, een zaaltje in de Tweede Kamer of een vergaderzaal in een hotel.

De AIVD geeft in haar jaarverslagen aan dat ze onderzoek doet naar extreme groeperingen die de democratische rechtsorde verstoren of bedreigen. Zo liet NRC in 2020 weten dat de AIVD drie jaar lang een infiltrant had in de extreemrechtse partij NVU en meldde de De Telegraaf in 2011 dat er een AIVD-infiltrant actief was in linkse kringen, waaronder GroenLinks en SP. De AIVD wil niet tegenover de krant laten weten of het politieke partijen structureel bespioneert en infiltreert. Wel zegt de dienst dat haar werkwijze niet te vergelijken is met die van de BVD en ze aan strengere regels en controles gebonden is.