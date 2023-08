VS doet onderzoek naar diefstal overheidsmails bij Microsoft Exchange Online

De Amerikaanse autoriteiten starten een onderzoek naar de diefstal van overheidsmails bij Microsoft Exchange Online. Dat heeft het ministerie van Homeland Security aangekondigd. Vorige maand werd bekend dat aanvallers door middel van een bij Microsoft gestolen key een maand lang toegang hadden tot e-mails van overheden en eindgebruikers die van Exchange Online en Outlook.com gebruikmaken. Het zou om honderdduizenden berichten gaan.

Onlangs stelde de Amerikaanse senator Ron Wyden dat Microsoft nalatig was bij het beveiligen van de e-mail en er een onderzoek moet plaatsvinden. "Zelfs met de beperkte details die openbaar zijn gemaakt, draagt Microsoft grote verantwoordelijkheid voor dit nieuwe incident. Ten eerste had Microsoft geen loper moeten hebben, wanneer onvermijdelijk gestolen, waarmee er toegang tot private communicatie van klanten kon worden verkregen. Daarnaast zijn er vragen of Microsoft de key wel in een Hardware Security Module (HSM) had opgeslagen, zoals het zelf altijd adviseert", aldus Wyden in een brief aan het Amerikaanse ministerie van Justitie, de Amerikaanse toezichthouder FTC.

Het Cyber Safety Review Board (CSRB) van het ministerie van Homeland Security gaat een onderzoek doen naar de inbraak en diefstal. Volgens de overheidsinstantie heeft het meteen na de bekendmaking van het datalek gekeken of de aanval een 'gepast onderwerp' voor een volgend onderzoek was. Daarbij zal er naast de diefstal van e-mails bij Microsoft ook naar de bredere veiligheid van clouddiensten worden gekeken.