Zoom wijzigt voorwaarden opnieuw over gebruik van klantgegevens

Videoconferentiesoftware Zoom heeft voor de derde keer in korte tijd de algemene voorwaarden aangepast vanwege zorgen over het gebruik van klantgegevens voor het trainen van AI-modellen. Onlangs kwam Zoom met nieuwe gebruiksvoorwaarden waarin staat dat het "Service Generated Data" en "Customer Content" zonder toestemming kan gebruiken van het trainen van AI- en ML-modellen.

Dit zorgde voor een golf van kritiek, waarop Zoom de voorwaarden opnieuw aanpaste. In een blogposting stelde het bedrijf dat "Customer Content" niet zonder toestemming wordt gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Volgens advocaat Sean Hogle probeerden de advocaten van het bedrijf de boel te 'belazeren'. De nieuw toegevoegde regel over het vragen van toestemming aan gebruikers voor het trainen van AI was namelijk alleen van toepassing op "Customer Content" en niet "Service Generated Data".

In de gebruiksvoorwaarden staat breed omschreven wat Customer Content is, maar in een andere paragraaf staat duidelijk vermeld dat "Customer Content" geen "Service Generated Data" bevat. En dat is volgens Hogle precies waar het om gaat. Service Generated Data omvat namelijk telemetriegegevens, gegevens over het gebruik van het product, diagnostische data en soortgelijke content of data die Zoom in verband met het gebruik van de dienst verzamelt of genereert. Zoom kan Service Generated Data voor elk doel gebruiken omdat het geen "Customer Content" is.

"Deze 'verduidelijking' doet niets om de privacyzorgen over het gebruik van videocontent door Zoom weg te nemen", stelde de advocaat vier dagen geleden. De aanpassing zorgde dan ook opnieuw voor allerlei kritiek. Zoom besloot daarop gisteren voor de derde keer de voorwaarden aan te passen en meldt nu dat audio, video, chat, schermdelen, bijlagen of andere communicatie-achtige klantcontent gebruikt voor het trainen van de eigen AI-modellen of die van derde partijen.

"Je zult nu denken dat 'we gewonnen hebben' en dat dit een 'overwinning is', maar wat het waard is, zoiets als dit zou nooit in de eerste plaats hebben mogen plaatsvinden", zegt Alex Ivanovs van Stack Diary die als eerste over de aangepaste voorwaarden berichtte. "Het is een duidelijke waarschuwing voor elk merk en organisatie die de eigen producten via AI wil verbeteren met het gebruik van eigen klantcontent."