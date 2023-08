Autoriteit Persoonsgegevens tegen wetsvoorstel over inzet alcoholmeter

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is tegen een wetsvoorstel over de inzet van een alcoholmeter bij mensen met een alcoholverbod. Zolang twijfels over de betrouwbaarheid van de apparatuur niet worden weggenomen moet het wetsvoorstel niet worden voortgezet. Het kabinet wil dat aan verdachten of veroordeelden, aan wie een alcoholverbod is opgelegd, kunnen worden verplicht om een alcoholmeter te dragen. Dit is een vaste enkelband die via zweet op de huid metingen doet.

"Veel geweldsdelicten worden onder invloed van alcohol gepleegd. Het strafrecht biedt als mogelijkheid om de schadelijke effecten van (overmatig) alcoholgebruik tegen te gaan onder meer de oplegging van een alcoholverbod als bijzondere voorwaarde", aldus een uitleg van het kabinet over het wetsvoorstel. "Uit een pilot met de Alcoholmeter in combinatie met informatie uit het buitenland en andere wetenschappelijke inzichten, blijkt dat de Alcoholmeter positieve effecten kan sorteren en een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van alcoholmisbruik en het daarmee gepaard gaande delictgedrag."

Volgens de privacytoezichthouder blijkt uit onderzoek dat er twijfels over de betrouwbaarheid van alcoholmeter zijn. Zo zeiden meer dan 1 op de 10 proefpersonen dat zij positief testten op alcoholgebruik zonder dat zij alcohol hadden gedronken. "Een valspositieve uitslag zou in de praktijk buitengewoon grote gevolgen voor iemand kunnen hebben. Zoals het omzetten van een voorwaardelijke gevangenisstraf in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het wetsvoorstel voorziet daarbij niet in de mogelijkheid van een betrouwbare tegencontrole", zo stelt de AP.

Het is ook onduidelijk welke informatie de alcoholmeter precies registreert. Zo blijkt uit het wetsvoorstel niet of er alleen wordt gemeten dat de drager alcohol heeft gedronken, of dat ook de precieze hoeveelheid alcohol wordt gemeten. Ook op dit punt moet het wetsvoorstel beter worden toegelicht en onderbouwd, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens verder.

"Wanneer de alcoholmeter ernaast zit, bestaat het risico dat iemand geheel ten onrechte een zwaardere straf krijgt, misschien zelfs wel een celstraf", zegt AP-bestuurslid Katja Mur. "Dat past natuurlijk niet binnen een rechtsstaat. Het wetsvoorstel moet daarom duidelijk maken hoe zulke situaties worden voorkomen."