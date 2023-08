FBI: malafide bèta-apps gebruikt om geld van slachtoffers te stelen

Cybercriminelen maken gebruik van malafide beta-apps om geld van slachtoffers te stelen, zo laat de FBI vandaag weten. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst gaat het om bètaversies van verschillende soorten apps die via betatestomgevingen worden aangeboden. Daardoor worden deze beta-apps niet gecontroleerd zoals het geval is met apps die via appstores worden aangeboden.

Slachtoffers worden via dating en andere sociale apps benaderd om de 'beta-app' te proberen. Om de app legitiem te laten lijken maken de aanvallers gebruik van de namen, afbeeldingen en omschrijvingen van populaire, legitieme apps. Gegevens die slachtoffers in de malafide app invoeren maken het mogelijk om geld te stelen, aldus de FBI. De dienst noemt als voorbeeld hoe de malafide apps zich voordoen als crypto-investeringsapp en vervolgens zogenaamde investeringen doen waar het slachtoffer voor betaalt.

Het gebruik van test-apps om malware te verspreiden is niet nieuw. Zo werd vorig jaar bekend dat Apples Testflight was gebruikt voor de verspreiding van een malafide iOS-app. Via Testflight kunnen softwareontwikkelaars testversies van iOS-apps aan gebruikers aanbieden. Die moeten hiervoor eerst de Testflight-app installeren en kunnen vervolgens de nog in ontwikkeling zijnde applicatie buiten de Apple App Store installeren.