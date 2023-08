FBI: niet alle cybercriminelen maken gebruik van een vpn-dienst

Het is een misvatting om te denken dat alle cybercriminelen van een vpn-dienst gebruikmaken om hun ip-adres af te schermen, zo stelt de FBI. Zeker in het geval van ddos-diensten komt het vaker voor dat afnemers geen vpn hebben dan wel, zo laat FBI-agent Elliott Peterson tegenover TechCrunch weten. Tijdens een internationale operatie werden eind vorig jaar verschillende websites offline gehaald die tegen betaling ddos-aanvallen uitvoerden. Vaak blijkt dat de diensten niet veel later weer onder een andere domeinnaam verder gaan.

De FBI richt zich dan ook op het aanhouden van de personen die voor de meeste problemen zorgen, aldus Peterson. Geregeld heeft de opsporingsdienst verdachten aangehouden die zich via een vpn probeerden te verbergen. Bijvoorbeeld omdat de vpn-provider meewerkte of doordat de vpn-verbinding even niet werkte. Het is echter een misvatting dat alle cybercriminelen van een vpn gebruik zouden maken. "En zelfs als ze een vpn gebruiken, zijn veel actoren niet bekend met de manieren waarover we beschikken om voorbij vpn's te gaan." Wat die manieren inhouden laat Peterson niet weten.

Volgens de FBI-agent maken met name afnemers van ddos-diensten geen gebruik van vpn's, omdat ze denken dat de dienst geen logs bijhoudt en er geen noodzaak voor een vpn is, zoals dat bij andere vormen van cybercrime misschien wel zou zijn. "Ze denken dat ze al op enige wijze zijn beschermd."