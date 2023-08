Gelekte gegevens Noord-Ierse agenten in handen 'dissidente republikeinen'

Gegevens van alle tienduizend medewerkers van de Noord-Ierse politie die onlangs onbedoeld werden gelekt zijn in handen van 'dissidente republikeinen' gekomen, waardoor agenten doelwit van intimidatie of aanvallen zouden kunnen worden, zo laat het hoofd van de Ierse politie weten. Het datalek ontstond door een fout bij het verwerken van een Freedom of Information Request, de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet open overheid (Woo) die het recht op informatie regelt over alles wat de overheid doet.

Door een fout werd een spreadsheet met de initialen en achternamen van alle huidige medewerkers via de Freedom of Information Request openbaar gemaakt, alsmede de locatie en afdeling waarvoor ze werken. Na ontdekking van de fout werd de spreadsheet offline gehaald. De Noord-Ierse politie stelde dat het belangrijk is dat iedereen die de spreadsheet had gedownload die meteen zou verwijderen. Dat is niet gebeurd.

In een persbericht laat de Noord-Ierse politie weten dat de gegevens in handen van 'dissidente republikeinen' zijn gekomen. Die zouden de dataset kunnen gebruiken voor het verspreiden van angst en onzekerheid, intimidatie en het aanvallen van politieagenten en medewerkers. "Vanwege operationele redenen geef ik geen details, maar we zijn non-stop bezig om het risico te beoordelen en maatregelen te nemen om die te verhelpen", aldus politiechef Simon Byrne. Hij voegt toe dat er vooralsnog geen agenten vanwege het datalek ontslag hebben genomen.